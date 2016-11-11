■催し物

岩手県葛巻町×北中城村 合同物産展（午前１０時、イオンモール沖縄ライカム、あすまで）▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ」（午前１０時、パレットくもじ、きょうまで）▼中城城跡歴史散策会（午前９時半、中城城跡）▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城（午前９時半・午後２時・４時、首里城公園、～３０日）▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）▼２０１７年度各種海外留学説明会（午後１時、ＮＰＯ法人県国際理解・異文化交流支援センター）▼ふれあい体験室ワークショップ「ふれたい博士の星空影絵」（午前１０時、県立博物館・美術館、～２６日）▼なつかしの写真展まちぐゎーで観る！世界のウチナーンチュ大会（午後１２時、ガーブ川水上店舗２階ギャラリー、きょうまで）

■演劇・舞台

２０１６年度文化芸術ふれあい事業 組踊公演「二童敵討」「さるかに合戦」（午後６時半、パレット市民劇場、あすまで）

■講演・研修

シンポジウム「宇井さん、今の沖縄をどう思われますか？」（午後２時、沖縄大学）▼第２６回県医師会県民公開講座 ゆらぐ健康長寿沖縄～東日本大震災、熊本地震から学ぶ災害医療の備えは～（午後１時半、パシフィックホテル沖縄）

■アート・展覧会

朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）▼宮良永重書道・水墨画・油絵展（石垣市立図書館、あすまで）▼田中紀子型染展－紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～１２月３０日）▼友利哲夫写真展（本部町立博物館・図書館、～２０日）▼移民資料展「ウチナーンチュの世越の肝心（ユークイティヌチムググル）」（県立博物館・美術館、～１２月４日）▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）▼アトリエ遊絵画教室展、＜沖縄・アジア＞フォトクロスロード展、久米梁氏美術展（那覇市民ギャラリー、～１３日）

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。