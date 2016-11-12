▽営業推進部部付部長兼医療・福祉推進グループ長（営業推進部副部長兼医療・福祉推進グループ長）伊波芳裕

▽営業統括部次長兼リテール業務課長（営業統括部リテール業務課長）新垣達

▽審査部不動産鑑定グループ長（リスク統括部上席調査役）上里誠

▽総合企画部次長（総合企画部企画課長兼収益管理課長兼地域貢献室長）与儀達博

▽営業推進部上席調査役（本店営業部預金課長）比嘉稔

▽総合企画部収益管理課長（総合企画部上席調査役）崎濱英明

▽総合企画部企画課長兼地域貢献室長（総合企画部上席調査役）比嘉伸一郎

▽嘉手納支店長（真嘉比支店長）西平守之

▽本店営業部預金課長（宮古支店副支店長）平良克彦

▽真嘉比支店長（営業統括部真嘉比ローンセンター長）多嘉良尚子

▽名護支店今帰仁出張所長（営業統括部北部ローンセンター長）与那嶺吉文

▽本店営業部那覇空港内出張所長（諸見支店副支店長）澤岻安一郎

▽寄宮支店石田出張所長（城間支店副支店長）山城貴子

▽営業統括部北部ローンセンター長（読谷支店副長）石川好美

▽営業統括部真嘉比ローンセンター長（泡瀬支店副長）比嘉葉子

▽出向（嘉手納支店長）仲宗根浩伸

▽出向（審査部不動産鑑定グループ長）宮城均

▽出向（石田出張所長）瑞慶覧直美