※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼岩手県葛巻町×北中城村 合同物産展・岩手の美味しいモノはいかがですか？（午前１０時、イオンモール沖縄ライカム）
▼名護城公園秋の自然観察会（午前９時半、名護城公園）
▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城 ～琉球王国への誘い～・毎日３回出発（午前９時半～／午後２時～／午後４時～）（首里城公園、～３０日）
▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）
▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７・幻想的な１００万の星たちが彩る（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）
▼Ｃａｆｅやぶさちで朝ヨガ＋朝ごはん・ココロとカラダに「気づき」と「癒し」を 東海岸発信・ウェルネスプログラム（午前９時、Ｃａｆｅやぶさち、～２３日）
▼学研プラス刊「直感で人生をよりよい方向へ動かす」発売記念 上地一美さん・トーク＆サイン会（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）
▼Ｏｋｉｎａｗａ ＪＡＺＺ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ２０１６・世界遺産 今帰仁城跡（正午、今帰仁城跡）
▼西原町の室内フリーマーケット（午前１０時、居酒屋 幸城）
■演劇・舞台
▼平成２８年度文化芸術ふれあい事業 組踊公演「二童敵討」「さるかに合戦」（午後２時、パレット市民劇場）
■講演・研修
▼「公開熟議どうする？憲法９条」シンポジウムＤＶＤ上映＆トーク会（午前１１時、午後１時、なは市民活動支援センター）
▼「沖縄の言語と文化」連続講座（午後２時、那覇市首里公民館）
■アート・展覧会
▼朝鮮人陶工来琉四〇〇年記念特別展「一六一六年～琉球陶始四〇〇年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）
▼田中紀子型染展－紅型工房 染虫（ニシムイ西森美術、～１２月３０日）
▼友利哲夫写真展（本部町立博物館・図書館、～２０日）
▼移民資料展「ウチナーンチュの世越の肝心（ユークイティヌチムググル）」・第６回世界のウチナーンチュ大会博物館特別企画（県立博物館・美術館、～１２月４日）
▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）
▼沖縄公文書館所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（沖縄県公文書館、～５月７日）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）
▼アトリエ遊 絵画教室展（那覇市民ギャラリー）
▼＜沖縄・アジア＞フォトクロスロード展（那覇市民ギャラリー）
▼久米梁氏 美術展（那覇市民ギャラリー）
■タイムスのイベント
▼第３２回やちむん会展（タイムスギャラリー 午前１０時～午後５時、入場無料、１３日まで）