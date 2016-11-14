※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城（午前９時半・午後２時・４時、首里城公園、～３０日）▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）▼障害者就労支援センターさわやか９周年記念パネル展（午前８時半、那覇市真和志庁舎、～２５日）▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１月１５日）

■講演・研修

大葉ナナコ講演会「ゆるむ育児～母が笑顔になる秘訣」（午後２時、イオンモール沖縄ライカム）

■アート・展覧会

朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）▼友利哲夫写真展（本部町立博物館・図書館、～２０日）▼移民資料展「ウチナーンチュの世越の肝心（ユークイティヌチムググル）」（県立博物館・美術館、～１２月４日）▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）▼くんや工房冝保聡紅型展（青砂工芸館、～２７日）▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼第４５回県芸術文化祭（県立博物館・美術館、～２０日）▼開邦高校芸術科美術コース第７回作品展、キヤノン写遊沖縄写真展（那覇市民ギャラリー、～２０日）