※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城 ～琉球王国への誘い～（午前９時半～／午後２時～／午後４時～、首里城公園、～３０日）
▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）
▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７・幻想的な１００万の星たちが彩る（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）
▼第３７回壺屋陶器まつり（午前１０時、那覇市立壺屋小学校、～２０日）
▼障害者就労支援センターさわやか９周年記念パネル展（午前８時半、那覇市真和志庁舎、～２５日）
■音楽
▼海勢頭豊作品コンサート（午後７時、パレット市民劇場）
■アート・展覧会
▼朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）
▼田中紀子型染展－紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～１２月３０日）
▼友利哲夫写真展（本部町立博物館・図書館、～２０日）
▼移民資料展「ウチナーンチュの世越の肝心」（県立博物館・美術館、～１２月４日）
▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（県立博物館・美術館、～１月１５日）
▼第４５回沖縄県芸術文化祭（県立博物館・美術館、～２０日）
▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）
▼くんや工房冝保聡紅型展（青砂工芸館、～２７日）
▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）
▼第７回開邦高校芸術科美術コース作品展、キヤノン写遊沖縄写真展（那覇市民ギャラリー、～２０日）