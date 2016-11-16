　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

首里城公園
拡大する

首里城公園

■催し物

　▼ガイドと歩く那覇まちま～い　首里城　～琉球王国への誘い～（午前９時半～／午後２時～／午後４時～、首里城公園、～３０日）

　▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ　ＧＡＴＥ　ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）

　▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７・幻想的な１００万の星たちが彩る（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）

　▼第３７回壺屋陶器まつり（午前１０時、那覇市立壺屋小学校、～２０日）

　▼障害者就労支援センターさわやか９周年記念パネル展（午前８時半、那覇市真和志庁舎、～２５日）

■音楽

　▼海勢頭豊作品コンサート（午後７時、パレット市民劇場）

■アート・展覧会

　▼朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）

　▼田中紀子型染展－紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～１２月３０日）

　▼友利哲夫写真展（本部町立博物館・図書館、～２０日）

　▼移民資料展「ウチナーンチュの世越の肝心」（県立博物館・美術館、～１２月４日）

　▼港川人の時代とその後　琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（県立博物館・美術館、～１月１５日）

　▼第４５回沖縄県芸術文化祭（県立博物館・美術館、～２０日）

　▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）

　▼くんや工房冝保聡紅型展（青砂工芸館、～２７日）

　▼所蔵資料展「土地と移民　シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）

　▼戦争と人間展　ケーテ・コルビッツ　浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）

　▼第７回開邦高校芸術科美術コース作品展、キヤノン写遊沖縄写真展（那覇市民ギャラリー、～２０日）