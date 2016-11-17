※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城（午前９時半／午後２時／午後４時、首里城公園、～３０日）
▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）
▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）
▼第３７回壺屋陶器まつり（午前１０時、壺屋小学校、～２０日）
▼障害者就労支援センターさわやか９周年記念パネル展（午前８時半、那覇市真和志庁舎、～２５日）
▼第２回海洋ロボットコンペティションｉｎ沖縄（琉球大学地域創生総合研究棟、～２０日）
▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１月１５日）
■アート・展覧会
▼朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）
▼田中紀子型染展－紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～１２月３０日）
▼友利哲夫写真展（本部町立博物館・図書館、～２０日）
▼移民資料展「ウチナーンチュの世越の肝心（ユークイティヌチムググル）」（県立博物館・美術館、～１２月４日）
▼神山晴柳書作展－筆歌墨舞（浦添市美術館、～２０日）
▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）
▼くんや工房冝保聡紅型展（青砂工芸館、～２７日）
▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）
▼第４５回県芸術文化祭（県立博物館・美術館、～２０日）
▼「なは教育の日」制定１０周年記念 琉球・沖縄学問のすすめ（那覇市歴史博物館、～１２月２６日）
▼第７回県立開邦高校芸術科美術コース作品展（那覇市民ギャラリー、～２０日）
▼キヤノン写遊沖縄写真展（那覇市民ギャラリー、～２０日）