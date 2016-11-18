子どもの貧困解消へ…サポーター68法人、個人810人に 「沖縄こども未来プロジェクト」

子どもの貧困解消を支援するために創設した「沖縄こども未来プロジェクト」で、沖縄タイムス社は１７日までに法人サポーター７件と個人サポーター２３件の申し込み、一般支援金８件（１４０万６１３円）を新たに受け付けた。サポーターは合計で計６８法人、８１０人となり、一般支援金は４６件となった。

寄付金の総額は２７２６万６４１円。このうち６月に第１次支援先の６団体に２５５万５千円が授与された。１８日には第２次支援先７団体に２０１万４千円が授与される。

法人サポーターは１口・月額１万円、個人サポーターは１口・月額千円。申し込みはメールでも受け付ける。法人名または氏名、住所、連絡先などを明記の上、次のアドレスまで。kodomomirai@okinawatimes.co.jp

新たに受け付けたサポーターと一般支援金は次の通り。（敬称略）

【法人】京浜スチール工業、沖縄クラブ、比嘉工業、東京沖縄県人会、江東沖縄県人会、横浜・鶴見沖縄県人会、リウコム

【個人】髙野剛、山口善永、平田安則、砂金正明、與那嶺知江、山本和代、井上宏、上地宏和、豊平典子、金城勤子、仲吉とき子、花岡美智子、石川和夫、菅原律子、木村幸一、久場和彦、井上剛、吉永須賀子、砂川博克、島袋徹、藤牧子、蓮沼彩子、匿名２人

【一般支援金】女性の輝きフェスタ実行委員会（８万６１３円）、ドルフィンズ（５万円）、一銀クリニック（５万円）、匿名１件（５万円）、川平朝清（２万円）、あいこ（２万円）、宮城絹子（１０万円）、匿名３人（計１０３万円）