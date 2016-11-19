※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■タイムスの催し

第４９回全沖縄菊花展 午前９時３０分～午後７時 メイクマン浦添本店、入場無料（２３日まで）

■催し物

▼ガイドと歩く那覇まちま～い まちに息づく島唄の生命の力～ノリノリ♪夕暮れ民謡酒場～（午後５時半、国際通り、～２７日）▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城 ～琉球王国への誘い～・毎日３回出発（午前９時半～／午後２時～／午後４時～）（首里城公園、～３０日）▼学芸員と展示を見よう～常設展ギャラリートーク～（午前１０時、壺屋焼物博物館）▼沖縄パンスイーツフェスタ ２０１６Ａｕｔｕｍｎ（午前１１時、豊崎海浜公園・豊崎美らＳＵＮビーチ）▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７・幻想的な１００万の星たちが彩る（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）▼第３７回壺屋陶器まつり（午前１０時、那覇市立壺屋小学校）▼障害者就労支援センターさわやか ９周年記念パネル展（午前８時半、那覇市真和志庁舎、～２５日）▼まちなかの木や草や花々ま～い・写真好きガイドとカメラ片手にまちま～い（午前１０時、那覇市内）▼西原町の室内フリーマーケット（午前１０時、居酒屋 幸城）▼よぎトックリキワタ祭り（午後４時、与儀トックリキワタ通り）

▼第４９回全沖縄菊花展（午前９時半、メイクマン浦添本店、～２３日）▼第２回海洋ロボットコンペティションｉｎ沖縄（琉球大学 地域創生総合研究棟）

▼那覇駐屯地陸自祭（午前９時、陸上自衛隊那覇駐屯地）▼沖縄ガスふれあいガスまつり（午前１０時、沖縄ガスショールーム「ＹＯＵ‐ＫＵｒＵ」）▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１月１５日）▼いきいき健康あいらんどフェスタ２０１６（正午、那覇市ぶんかテンブス館）

■演劇・舞台

▼大河流 大河寛祥師籍２５周年記念公演「錦秋 満天の輝き」（午後５時半、パレット市民劇場）

■講演・研修

▼移動する人と技術 東アジア窯業技術の伝播と定着・朝鮮人陶工来琉四〇〇年記念 特別展関連催事 国際シンポジウムⅠ（午後１時、県立芸術大学附属研究所）▼かわしまようこさんワークショップ～「草の癒す力」草のお手当法の手浴～（午後２時、ジュンク堂書店那覇店）▼「平成２９年版 沖縄食材図鑑」発売記念トークイベント（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）▼ギャラリー文化講座「那覇・沖縄の教育を担った人々について」・那覇市歴史博物館企画展「なは教育の日」制定１０周年記念 琉球・沖縄学問のすすめ～なは 教育のあけぼの～ 関連イベント（午後２時、那覇市歴史博物館）

■アート・展覧会

▼「なは教育の日」制定１０周年記念 琉球・沖縄学問のすすめ～なは 教育のあけぼの～・那覇市歴史博物館企画展（那覇市歴史博物館、～１２月２６日）

▼朝鮮人陶工来琉四〇〇年記念特別展「一六一六年～琉球陶始四〇〇年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）▼「田中紀子型染展」－紅型工房 染虫・第４０回ニシムイ西森美術企画展（ニシムイ西森美術、～１２月３０日）▼友利哲夫写真展（本部町立博物館・図書館）▼移民資料展「ウチナーンチュの世越の肝心（ユークイティヌチムググル）」・第６回世界のウチナーンチュ大会博物館特別企画（県立博物館・美術館、～１２月４日）▼神山晴柳 書作展－筆歌墨舞－（浦添市美術館）▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）▼くんや工房 冝保聡 紅型展（青砂工芸館、～２７日）▼沖縄公文書館所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）▼第４５回 沖縄県芸術文化祭（県立博物館・美術館）▼第７回県立開邦高校芸術科 美術コース作品展（那覇市民ギャラリー）▼キヤノン写遊沖縄 写真展（那覇市民ギャラリー）