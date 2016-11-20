職場の活性化支援に取り組むＮＰＯ法人沖縄人財クラスタ研究会（那覇市、白井旬代表理事）や「沖縄美少女図鑑」などのフリーペーパーを手掛けたテクスファームファウンデーション（新潟市、近藤大輔社長）、看板の設置製作をしているタム（糸満市、伊藝博代表取締役）はこのほど、「沖縄のオンナノコ」の笑顔を写したポスターを職場や街角に張って明るくする「オキナワニッポン！」プロジェクトを始めた。
ポスター「オキナワニッポン！」を制作した（左から）テクスファームの西原伸也プロデューサー、沖縄人財クラスタ研究会の白井旬代表理事、タムの伊藝博代表取締役＝日、那覇市のホテルサンパレス球陽館
第１弾として、ブーゲンビリアを背景に那覇市在住の女子中学生を撮影した。ポスターを３００枚印刷し、希望する県内外の団体や法人、店舗に無料で配布中。１５日には那覇市久茂地に看板も設置した。
２～３カ月ごとに新作を発表し、最終的にカレンダーを作ることも検討している。ポスターや看板のテーマは、沖縄らしい笑顔。モデル役の女性とカメラマンは県内から広く募集している。
問い合わせは沖縄人財クラスタ研究会、電話０９８（９４３）７７８９（平日午前１０時～午後５時）。