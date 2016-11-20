■催し物
▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城 ～琉球王国への誘い～・毎日３回出発（午前９時半～／午後２時～／午後４時～）（首里城公園、～３０日）
▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）
▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７・幻想的な１００万の星たちが彩る（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）
▼障害者就労支援センターさわやか ９周年記念パネル展（午前８時半、那覇市真和志庁舎、～２５日）
▼第４９回全沖縄菊花展（午前９時半、メイクマン浦添本店、～２３日）
■アート・展覧会
▼「田中紀子型染展」－紅型工房 染虫・第４０回ニシムイ西森美術企画展（ニシムイ西森美術、～１２月３０日）
▼移民資料展「ウチナーンチュの世越の肝心（ユークイティヌチムググル）」・第６回世界のウチナーンチュ大会博物館特別企画（県立博物館・美術館、～１２月４日）
▼くんや工房 冝保聡 紅型展（青砂工芸館、～２７日）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）
▼「なは教育の日」制定１０周年記念 琉球・沖縄学問のすすめ～なは 教育のあけぼの～・那覇市歴史博物館企画展（那覇市歴史博物館、～１２月２６日）
■タイムスの催し
▼第４９回全沖縄菊花展 午前９時３０分～午後７時、メイクマン浦添本店、入場無料（２３日まで）
※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。