※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城（午前９時半／午後２時／午後４時、首里城公園、～３０日）▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）▼障害者就労支援センターさわやか９周年記念パネル展（午前８時半、那覇市真和志庁舎、～２５日）▼第４９回全沖縄菊花展（午前９時半、メイクマン浦添本店、～２３日）▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１月１５日）

■アート・展覧会

朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）▼移民資料展「ウチナーンチュの世越の肝心（ユークイティヌチムググル）」（午前９時、県立博物館・美術館、～１２月４日）▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）▼くんや工房冝保聡紅型展（青砂工芸館、～２７日）▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼「なは教育の日」制定１０周年記念～なは 教育のあけぼの～（那覇市歴史博物館、～１２月２６日）▼森山ひろみ写真展、第２３回肢体不自由児・者の作品展、第９回首里カメラ散歩写真展「色づく瞬間・ＰａｒｔⅡ」（那覇市民ギャラリー、～２７日）▼第１２回こころの芸術・文化フェスティバル（県立博物館・美術館、～２７日）▼比嘉英男水彩画展（ギャラリー・プルミエ、～２８日）

■タイムスの催し

第４９回全沖縄菊花展 午前９時半～午後７時 メイクマン浦添本店 入場無料（あすまで）