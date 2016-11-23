　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

　▼ガイドと歩く那覇まちま～い首里城～琉球王国への誘い～（午前９時半／午後２時／午後４時、首里城公園、～３０日）

　▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ　ＧＡＴＥ　ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）

　▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）

　▼障害者就労支援センターさわやか９周年記念パネル展（午前８時半、那覇市真和志庁舎、～２５日）

　▼港川人の時代とその後　琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１月１５日）

■講演・研修

　▼モバイルプリンスがやってくる！シニアのためのスマホ・タブレット教室（第１回）（午後２時、県男女共同参画センターてぃるる）

　▼第５回親子で安心♪パパ・ママ就活セミナー（午前１０時、官公労共済会館）

■アート・展覧会

　▼朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）

　▼田中紀子型染展－紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～１２月３０日）

　▼移民資料展「ウチナーンチュの世越の肝心ユークイティヌチムグクル」（県立博物館・美術館、～１２月４日）

　▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）

　▼くんや工房冝保聡紅型展（青砂工芸館、～２７日）

　▼所蔵資料展「土地と移民　シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）

　▼戦争と人間展　ケーテ・コルビッツ　浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）

　▼森山ひろみ写真展Ｆｌｏｗ　ｏｆ　ｔｉｍｅ、第２３回　肢体不自由児・者の作品展、第９回首里カメラ散歩写真展「色づく瞬間・ＰａｒｔⅡ」（那覇市民ギャラリー、～２７日）

　▼第１２回こころの芸術・文化フェスティバル（県立博物館・美術館、～２７日）

　▼比嘉英男水彩画展（ギャラリー・プルミエ、～２８日）

　▼第９回屋良アトリエ絵画展（名護博物館、～２７日）

■タイムスのイベント

　▼第６回縄県新聞スクラップコンテスト作品展示会（タイムスビル１階エントランス、午前１０時～午後６時、２４日まで）

　▼上原寛栄、神山泰治、安元賢治　第２回三人展（タイムスギャラリー、午前１０時～午後６時、～２７日）