民家のそばにタイワンハブ！ 密度調査に沖縄タイムス記者が同行してみた

特定外来生物のタイワンハブの生息域が、名護市為又を中心に本部町や今帰仁村まで広がっている。どんな所に、どれだけいるのか。沖縄県衛生環境研究所が月１回…