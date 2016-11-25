※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼沖縄ファミリーマートプレゼンツ ＣＩＮＥＭＡ ＰＩＣＮＩＣ（シネマピクニック）（午後６時、あざまサンサンビーチ、～２７日）
▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城～琉球王国への誘い～毎日３回出発（午前９時半、午後２時、午後４時）（首里城公園、～３０日）
▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）
▼スターダストファンタジア２０１６－２０１７・幻想的な１００万の星たちが彩る（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）
▼ふれあい体験室ワークショップ「ふれたい博士の星空影絵」（午前１０時、県立博物館・美術館）
▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１月１５日）
■講演・研修
▼第７回おきなわ世界塾「子ども兵問題とアフリカの真実」（午後２時半、沖縄キリスト教学院大学・沖縄キリスト教短期大学）
▼第５４２回沖縄大学土曜教養講座 建築の強さとはなにか ―沖縄から、東京から（午後２時、沖縄大学）
▼比較舞踊学会第２７回大会・大会テーマ「継承される文化・身体表現」（午後３時、県立芸術大学）
■祭り
▼第４５回沖国大祭～Ｇｕｔｔａ ａｒｃｕｓ～（沖縄国際大学、～２７日）
■アート・展覧会
▼朝鮮人陶工来琉四〇〇年記念特別展「一六一六年～琉球陶始四〇〇年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）
▼「田中紀子型染展」－紅型工房 染虫（ニシムイ西森美術、～１２月３０日）
▼移民資料展「ウチナーンチュの世越の肝心（ユークイティヌチムググル）」・第６回世界のウチナーンチュ大会博物館特別企画（県立博物館・美術館、～１２月４日）
▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）
▼くんや工房 冝保聡紅型展（青砂工芸館、～２７日）
▼沖縄公文書館所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）
▼「なは教育の日」制定１０周年記念 琉球・沖縄学問のすすめ～なは 教育のあけぼの～・那覇市歴史博物館企画展（那覇市歴史博物館、～１２月２６日）
▼森山ひろみ写真展（那覇市民ギャラリー、～２７日）
▼第２３回肢体不自由児・者の作品展（那覇市民ギャラリー、～２７日）
▼第９回首里カメラ散歩写真展「色づく瞬間・ＰａｒｔⅡ」（那覇市民ギャラリー、～２７日）
▼第１２回こころの芸術・文化フェスティバル（県立博物館・美術館、～２７日）
▼比嘉英男水彩画展（ギャラリー・プルミエ、～２８日）
▼森山ひろみ写真展Ｆｌｏｗ ｏｆ ｔｉｍｅ 時の流れ（那覇市民ギャラリー、～２７日）
▼第９回屋良アトリエ絵画展（名護博物館、～２７日）
■タイムスのイベント
▼上原寛栄、神山泰治、安元賢治 第２回三人展（タイムスギャラリー、午前１０時～午後６時、２７日まで）
▼ＲＹＵＢＩ ＢＥＡＵＴＹ ＳＴＡＧＥ ２０１６（タイムスホール、午後６時半～午後８時）