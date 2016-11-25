インフルエンザ流行入り ０９年に次ぐ過去２番目の早さ

厚生労働省は２５日、インフルエンザの今シーズンの全国的な流行が始まったと発表した。１９９９年の調査開始以来、２００９年に次ぐ２番目に早い流行入り。今…