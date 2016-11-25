※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

　▼沖縄ファミリーマートプレゼンツ　ＣＩＮＥＭＡ　ＰＩＣＮＩＣ（シネマピクニック）（午後６時、あざまサンサンビーチ、～２７日）

　▼ガイドと歩く那覇まちま～い　首里城～琉球王国への誘い～毎日３回出発（午前９時半、午後２時、午後４時）（首里城公園、～３０日）

　▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ　ＧＡＴＥ　ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）

　▼スターダストファンタジア２０１６－２０１７・幻想的な１００万の星たちが彩る（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）

　▼ふれあい体験室ワークショップ「ふれたい博士の星空影絵」（午前１０時、県立博物館・美術館）

　▼港川人の時代とその後　琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１月１５日）

■講演・研修

　▼第７回おきなわ世界塾「子ども兵問題とアフリカの真実」（午後２時半、沖縄キリスト教学院大学・沖縄キリスト教短期大学）

　▼第５４２回沖縄大学土曜教養講座　建築の強さとはなにか　―沖縄から、東京から（午後２時、沖縄大学）

　▼比較舞踊学会第２７回大会・大会テーマ「継承される文化・身体表現」（午後３時、県立芸術大学）

■祭り

　▼第４５回沖国大祭～Ｇｕｔｔａ　ａｒｃｕｓ～（沖縄国際大学、～２７日）

■アート・展覧会

　▼朝鮮人陶工来琉四〇〇年記念特別展「一六一六年～琉球陶始四〇〇年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）

　▼「田中紀子型染展」－紅型工房　染虫（ニシムイ西森美術、～１２月３０日）

　▼移民資料展「ウチナーンチュの世越の肝心（ユークイティヌチムググル）」・第６回世界のウチナーンチュ大会博物館特別企画（県立博物館・美術館、～１２月４日）

　▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）

　▼くんや工房　冝保聡紅型展（青砂工芸館、～２７日）

　▼沖縄公文書館所蔵資料展「土地と移民　シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）

　▼戦争と人間展　ケーテ・コルビッツ　浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）

　▼「なは教育の日」制定１０周年記念　琉球・沖縄学問のすすめ～なは　教育のあけぼの～・那覇市歴史博物館企画展（那覇市歴史博物館、～１２月２６日）

　▼森山ひろみ写真展（那覇市民ギャラリー、～２７日）

　▼第２３回肢体不自由児・者の作品展（那覇市民ギャラリー、～２７日）

　▼第９回首里カメラ散歩写真展「色づく瞬間・ＰａｒｔⅡ」（那覇市民ギャラリー、～２７日）

　▼第１２回こころの芸術・文化フェスティバル（県立博物館・美術館、～２７日）

　▼比嘉英男水彩画展（ギャラリー・プルミエ、～２８日）

　▼森山ひろみ写真展Ｆｌｏｗ　ｏｆ　ｔｉｍｅ　時の流れ（那覇市民ギャラリー、～２７日）

　▼第９回屋良アトリエ絵画展（名護博物館、～２７日）

■タイムスのイベント

　▼上原寛栄、神山泰治、安元賢治　第２回三人展（タイムスギャラリー、午前１０時～午後６時、２７日まで）

　▼ＲＹＵＢＩ　ＢＥＡＵＴＹ　ＳＴＡＧＥ　２０１６（タイムスホール、午後６時半～午後８時）