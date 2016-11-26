■催し物
▼ガイドと歩く那覇まちま～い まちに息づく島唄の生命の力（午後５時半、国際通り）
▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城（午前９時半、午後２時、午後４時、首里城公園、～３０日）
▼沖縄ファミリーマートプレゼンツ ＣＩＮＥＭＡ ＰＩＣＮＩＣ（午後６時、県内各地）
▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）
▼スターダストファンタジア２０１６－１７（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）
▼「おきなわ湧き水紀行」発売記念 ぐしともこさんトークイベント（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）
▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１月１５日）
■音楽
▼ＮＯＺＯＭＩぽけっとポップスパート２ たそがれコンサートＶｏｌ．４５（午後６時、石垣市・まちなか交流館ゆんたく家）
▼ＹＵＫＩ ＴＡＩＲＡ ＣＯＮＣＥＲＴ２０１６ ウチナーラテン（午後７時、パレット市民劇場）
■演劇・舞台
▼ミュージカル「ザ・デイサービス・ショウ２０１６ Ｉｔ’ｓ Ｏｎｌｙ Ｒｏｃｋ’ｎ Ｒｏｌｌ」（午後１時、午後５時、タイムスホール）
■講演・研修
▼比較舞踊学会第２７回大会「継承される文化・身体表現」（午前９時４５分、県立芸術大学）
▼沖縄介護ウェーブのつどい・２０１６「介護保険はどうなるの？」（午前９時半、ＪＡおきなわ南風原支店）
■祭り
▼第４５回沖国大祭～Ｇｕｔｔａ ａｒｃｕｓ（沖縄国際大学）
■アート・展覧会
▼朝鮮人陶工来琉四〇〇年記念特別展（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）
▼「田中紀子型染展」－紅型工房 染虫・第４０回企画展（ニシムイ西森美術、～１２月３０日）
▼移民資料展「ウチナーンチュの世越の肝心」（県立博物館・美術館、～１２月４日）
▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館）▼くんや工房 冝保聡 紅型展（青砂工芸館）
▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）
▼「なは教育の日」制定１０周年記念 琉球・沖縄学問のすすめ～なは 教育のあけぼの（那覇市歴史博物館、～１２月２６日）
▼森山ひろみ写真展（那覇市民ギャラリー）
▼第２３回肢体不自由児・者の作品展（那覇市民ギャラリー）
▼第９回首里カメラ散歩写真展「色づく瞬間・ＰａｒｔⅡ」（那覇市民ギャラリー）
▼第１２回こころの芸術・文化フェスティバル（県立博物館・美術館）
▼比嘉英男 水彩画展（ギャラリー・プルミエ、～２８日）
▼森山ひろみ写真展 Ｆｌｏｗ ｏｆ ｔｉｍｅ 時の流れ（那覇市民ギャラリー）
▼第９回屋良アトリエ絵画展（名護博物館）
※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。