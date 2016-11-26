沖縄そばを猛追するラーメン界 5年で183店舗オープン 人気店主たちに事情を聞いた

麺や偶もとなり、銘苅店内の様子 今、沖縄のラーメン界が熱い。沖縄ラーメン協会によると、１１月２０日現在、沖縄には２６０店舗が存在し、過去５年で１８３…