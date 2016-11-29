※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼昆布土地闘争から５０年 昆布の闘い 勝利の記録展・不屈館企画（午前１０時、不屈館、～１月３０日）
▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城（午前９時半／午後２時／午後４時、首里城公園、きょうまで）
▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）
▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）
▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１月１５日）
■アート・展覧会
▼朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（午前１０時、壺屋焼物博物館、～１２月２５日）
▼田中紀子型染展－紅型工房染虫（午前１１時、ニシムイ西森美術、～１２月３０日）
▼移民資料展「ウチナーンチュの世越の肝心（ユークイティヌチムググル）」（午前９時、県立博物館・美術館、～１２月４日）
▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（午前９時、県公文書館、～５月７日）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（午前９時半、佐喜眞美術館、～１月３０日）
▼「なは教育の日」制定１０周年記念～なは 教育のあけぼの～（午前１０時、那覇市歴史博物館、～１２月２６日）
■タイムスのイベント
▼長袖かりゆしウェア販売会（タイムスビル１階エントランス、午前１１時～午後９時、３０日まで）
▼小林美子・花・水彩画展（タイムスギャラリー、午前１０時～午後６時、入場無料、～１２月４日）