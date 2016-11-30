　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

　▼昆布土地闘争から５０年―昆布の闘い勝利の記録展（午前１０時、不屈館、～１月３０日）

　▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ　ＧＡＴＥ　ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～４日）

　▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～３１日）

　▼ちいさなしあわせ冬ギフト（午前１１時、マンゴーカフェ木の葉、～２０日）

　▼港川人の時代とその後　琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１月１５日）

■アート・展覧会

　▼金城びんがた工房金城昌太郎紅型展（青砂工芸館、～１１日）

　▼第４７回沖縄新象展（那覇市民ギャラリー、～４日）

　▼朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（壺屋焼物博物館、～２５日）

　▼田中紀子型染展－紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～３０日）

　▼山城東雄・さかゑ古希二人展（那覇市民ギャラリー、～４日）

　▼移民資料展「ウチナーンチュの世越の肝心」（県立博物館・美術館、～４日）

　▼所蔵資料展「土地と移民　シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）

　▼戦争と人間展　ケーテ・コルビッツ　浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）

　▼具志弘樹作品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～１０日）

■タイムスのイベント

　▼小林美子・花・水彩画展（タイムスギャラリー、午前１０時～午後６時、入場無料、～４日）