※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼昆布土地闘争から５０年 昆布の闘い 勝利の記録展・不屈館企画（午前１０時、不屈館、～１月３０日）
▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～４日）
▼スターダストファンタジア２０１６（午後６時、カヌチャリゾート、～３１日）
▼ちいさなしあわせ冬ギフト（午前１１時、マンゴーカフェ木の葉、～２０日）
▼古本・骨董市場（午前１１時、さいおんスクエア、～４日）
▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１月１５日）
■アート・展覧会
▼金城びんがた工房 金城昌太郎 紅型展（青砂工芸館、～１１日）
▼第４７回沖縄新象展（那覇市民ギャラリー、～４日）
▼朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（壺屋焼物博物館、～２５日）
▼田中紀子型染展－紅型工房（ニシムイ西森美術、～３０日）
▼山城東雄・さかゑ古希二人展（那覇市民ギャラリー、～４日）
▼移民資料展「ウチナーンチュの世越の肝心ゆーくいてぃぬちむぐくる」（県立博物館・美術館、～４日）
▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）
▼具志弘樹作品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～１０日）
▼「なは教育の日」制定１０周年記念～なは 教育のあけぼの～（那覇市歴史博物館、～２６日）
▼金城幸彦「魅惑のイルミネーション」写真展（沖縄メディカル病院、～１０日）
■タイムスのイベント
▼小林美子・花・水彩画展（タイムスギャラリー、午前１０時～午後６時、入場無料、～４日）