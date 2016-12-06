※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼昆布土地闘争から５０年 昆布の闘い 勝利の記録展・不屈館企画（午前１０時、不屈館、～１月３０日）
▼中部広域年末謝恩植木市グリーンフェスタ（午前９時、沖縄市農民研修センター、～１１日）
▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～３１日）
▼ちいさなしあわせ冬ギフト（午前１１時、マンゴーカフェ木の葉 豊見城本店、～２０日）
▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１月１５日）
■アート・展覧会
▼金城びんがた工房 金城昌太郎 紅型展（青砂工芸館、～１１日）
▼朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（那覇市立壺屋焼物博物館、～２５日）
▼田中紀子型染展－紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～３０日）
▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）
▼具志弘樹作品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～１０日）
▼「なは教育の日」制定１０周年記念～なは 教育のあけぼの～（那覇市歴史博物館、～２６日）
▼金城幸彦「魅惑のイルミネーション」写真展（沖縄メディカル病院、～１０日）