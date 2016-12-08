※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

▼中部広域年末謝恩植木市グリーンフェスタ（午前９時、沖縄市農民研修センター、～１１日）

▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～３１日）

▼昆布土地闘争から５０年・勝利の記録展（午前１０時、不屈館、～１月３０日）

▼ちいさなしあわせ冬ギフト、うるしとくらすｖｏｌ．２「ハレの日×うるし」（マンゴーカフェ木の葉豊見城本店、～２０日）

▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１月１５日）

■アート・展覧会

▼金城びんがた工房金城昌太郎紅型展（青砂工芸館、～１１日）

▼伊集むつ子水彩画展、第１６回那覇市医師会チャリティー写真展、結成５０周年第５０回沖縄旺玄会展（那覇市民ギャラリー、～１１日）

▼朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（那覇市立壺屋焼物博物館、～２５日）

▼「田中紀子型染展」紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～３０日）

▼第３回ふくろうの杜展（ギャラリー・プルミエ、～１１日）

▼那覇伝統織物事業協同組合４０周年記念ヌチ・ヌチ・ヌチ（那覇市ぶんかテンブス館、～１１日）

▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）

▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）

▼具志弘樹作品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～１０日）

▼「なは教育の日」制定１０周年記念～なは教育のあけぼの～那覇市歴史博物館企画展（那覇市歴史博物館、～２６日）

▼金城幸彦「魅惑のイルミネーション」写真展（沖縄メディカル病院、～１０日）

■タイムスのイベント

▼沖縄タイムス社ふるさと元気応援企画「久米島町観光・物産と芸能フェア」（タイムスビル、午前１１時～午後７時、～１１日）

▼第１０１回沖縄写真連盟展名護展（午前１０時～午後６時、名護市民会館ギャラリー、入場無料、～１１日）