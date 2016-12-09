■催し物

▼昆布土地闘争から５０年・勝利の記録展（午前１０時、不屈館、～１月３０日）▼中部広域年末謝恩植木市グリーンフェスタ（午前９時、沖縄市農民研修センター、あすまで）▼スターダストファンタジア２０１６－２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～３１日）▼ちいさなしあわせ冬ギフト、うるしとくらすｖｏｌ．２「ハレの日×うるし」（マンゴーカフェ木の葉豊見城本店、～２０日）▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１月１５日）▼ペットカーニバルｉｎおきなわ２０１６（コンベンションセンター展示棟、あすまで）▼龍神の宴２０１６～うるま輝きの祭典～（午後６時半、うるま市石川多目的ドーム、～１１日）▼第３７回全国歯科保健大会（午後０時半、沖縄コンベンションセンター）▼琉球大学吹奏楽部第５０回定期演奏会（午後５時、宜野湾市民会館）▼第２回わんこそば全日本大会沖縄コザ場所（午後１時、沖縄市一番街商店街コザＢＯＸ前）▼第７回西表島人文化祭（西表島中野わいわいホール）▼体験の風をおこそうフォーラムｉｎ沖縄（午後１時半、国立沖縄青少年交流の家、～１１日）▼琉球舞踊公演・創作舞踊の会（午後２時、国立劇場おきなわ）▼第２２回県中学校総合文化祭（浦添市てだこホール、～１１日）▼おから歳末大感謝スペシャル（午後７時、パレット市民劇場）▼ＤＡＮＣＥ・ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ・ｖｏｌ．１１・１００万回生きたねこ（午後６時、沖縄市民小劇場あしびなー）

■アート・展覧会

▼金城びんがた工房金城昌太郎紅型展（青砂工芸館、あすまで）▼伊集むつ子水彩画展、第１６回那覇市医師会チャリティー写真展、結成５０周年第５０回沖縄旺玄会展（那覇市民ギャラリー、あすまで）▼朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（那覇市立壺屋焼物博物館、～２５日）▼「田中紀子型染展」紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～３０日）▼第３回ふくろうの杜展（ギャラリー・プルミエ、～１１日）▼那覇伝統織物事業協同組合４０周年記念ヌチ・ヌチ・ヌチ（那覇市ぶんかテンブス館、あすまで）▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）▼具志弘樹作品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９階、きょうまで）▼「なは教育の日」制定１０周年記念～なは教育のあけぼの～那覇市歴史博物館企画展（那覇市歴史博物館、～２６日）▼金城幸彦「魅惑のイルミネーション」写真展（沖縄メディカル病院、きょうまで）

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。