※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

中部広域年末謝恩植木市グリーンフェスタ（午前９時、沖縄市農民研修センター）▼集英社文庫刊「沖縄を変えた男」増刷記念トークイベント（午後２時、ジュンク堂書店那覇店）▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７・幻想的な１００万の星たちが彩る（午後６時、カヌチャリゾート、～３１日）▼ちいさなしあわせ冬ギフト（午前１１時、マンゴーカフェ木の葉 豊見城本店、～２０日）▼西原町の室内フリーマーケット（午前１０時、居酒屋幸城）▼ＯＫＩＮＡＷＡ ＯＵＴＤＯＯＲ ＣＡＭＰ ＦＥＳ ハシャ ＧＯ！！（午前１０時、県民の森）▼美ら島エアーフェスタ２０１６（午前１０時、航空自衛隊那覇基地）

■アート・展覧会

昆布土地闘争から５０年昆布の闘 勝利の記録展（不屈館、～１月３０日）▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（県立博物館・美術館、～１月１５日）▼金城びんがた工房 金城昌太郎 紅型展（青砂工芸館）▼伊集むつ子水彩画展、第１６回那覇市医師会チャリティー写真展、結成５０周年第５０回沖縄旺玄会展（那覇市民ギャラリー）▼朝鮮人陶工来琉四〇〇年記念特別展「一六一六年～琉球陶始四〇〇年～」（那覇市立壺屋焼物博物館、～２５日）▼うるしとくらす ｖｏｌ．２「ハレの日×うるし」（マンゴーカフェ木の葉 豊見城本店、～２０日）▼「田中紀子型染展」－紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～３０日）▼第３回ふくろうの杜展（ギャラリー・プルミエ）▼那覇伝統織物事業協同組合４０周年記念 ヌチ・ヌチ・ヌチ（那覇市ぶんかテンブス館）▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）▼「なは教育の日」制定１０周年記念 琉球・沖縄学問のすすめ～なは 教育のあけぼの～（那覇市歴史博物館、～２６日）