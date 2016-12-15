■催し物

港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１月１５日）▼昆布土地闘争から５０年・勝利の記録展（午前１０時、不屈館、～１月３０日）▼スターダストファンタジア２０１６―２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～３１日）▼ちいさなしあわせ冬ギフト、うるしとくらすｖｏｌ．２「ハレの日×うるし」（マンゴーカフェ木の葉 豊見城本店、～２０日）

■アート・展覧会

朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（那覇市立壺屋焼物博物館、～２５日）▼田中紀子型染展－紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～３０日）▼今村紀子絵画小品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ）、～１月２８日）▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼宇土秀一郎作陶展（ギャラリー・プルミエ、～１９日）▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）▼山田武絵画展サムホールの世界、第９回カメラのモリヤマ写真道場写真展チャレンジ、新城征孝沖縄風景画展（那覇市民ギャラリー、～１８日）▼「なは教育の日」制定１０周年記念～なは 教育のあけぼの～（那覇市歴史博物館、～２６日）

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。