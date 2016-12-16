※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１月１５日）
▼昆布土地闘争から５０年―勝利の記録展（午前１０時、不屈館、～１月３０日）
▼スターダストファンタジア２０１６―２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～３１日）
▼ちいさなしあわせ冬ギフト、うるしとくらすｖｏｌ．２「ハレの日×うるし」（マンゴーカフェ木の葉 豊見城本店、～２０日）
▼親子国際交流サロン・クリスマスマーティー☆（午後１時、浦添市中央公民館分館）
■講演・研修
▼シンポジウム「近代と現代へのまなざし 現代韓国の工芸と美術を理解するために」（午後１時半、県立芸術大学付属研究所）
▼講演「なぜ生きる」を学ぶ（午前１０時、県男女共同参画センターてぃるる）
■アート・展覧会
▼朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（那覇市立壺屋焼物博物館、～２５日）
▼田中紀子型染展－紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～３０日）
▼今村紀子絵画小品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～１月２８日）
▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）
▼宇土秀一郎作陶展（ギャラリー・プルミエ、～１９日）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）
▼山田武絵画展サムホールの世界、第９回カメラのモリヤマ写真道場写真展チャレンジ、新城征孝沖縄風景画展（那覇市民ギャラリー、～１８日）
▼「なは教育の日」制定１０周年記念～なは 教育のあけぼの～（那覇市歴史博物館、～２６日）
■タイムスのイベント
▼オリオンビール「麦職人キッチン」（タイムスビル１階エントランス、午後４時～９時・オーダーストップ午後８時半、～２７日）
▼沖縄新進芸能家協会第５０回定期公演（タイムスホール、午後５時開演、入場料１５００円）