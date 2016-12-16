　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

オリオンビール「麦職人キッチン」、タイムスビルで開催中です。
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オリオンビール「麦職人キッチン」、タイムスビルで開催中です。

■催し物

　▼港川人の時代とその後　琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１月１５日）

　▼昆布土地闘争から５０年―勝利の記録展（午前１０時、不屈館、～１月３０日）

　▼スターダストファンタジア２０１６―２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～３１日）

　▼ちいさなしあわせ冬ギフト、うるしとくらすｖｏｌ．２「ハレの日×うるし」（マンゴーカフェ木の葉　豊見城本店、～２０日）

　▼親子国際交流サロン・クリスマスマーティー☆（午後１時、浦添市中央公民館分館）

■講演・研修

　▼シンポジウム「近代と現代へのまなざし　現代韓国の工芸と美術を理解するために」（午後１時半、県立芸術大学付属研究所）

　▼講演「なぜ生きる」を学ぶ（午前１０時、県男女共同参画センターてぃるる）

■アート・展覧会

　▼朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（那覇市立壺屋焼物博物館、～２５日）

　▼田中紀子型染展－紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～３０日）

　▼今村紀子絵画小品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～１月２８日）

　▼所蔵資料展「土地と移民　シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）

　▼宇土秀一郎作陶展（ギャラリー・プルミエ、～１９日）

　▼戦争と人間展　ケーテ・コルビッツ　浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）

　▼山田武絵画展サムホールの世界、第９回カメラのモリヤマ写真道場写真展チャレンジ、新城征孝沖縄風景画展（那覇市民ギャラリー、～１８日）

　▼「なは教育の日」制定１０周年記念～なは　教育のあけぼの～（那覇市歴史博物館、～２６日）

■タイムスのイベント

　▼オリオンビール「麦職人キッチン」（タイムスビル１階エントランス、午後４時～９時・オーダーストップ午後８時半、～２７日）

　▼沖縄新進芸能家協会第５０回定期公演（タイムスホール、午後５時開演、入場料１５００円）