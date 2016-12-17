※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

スターダストファンタジア２０１６‐２０１７・幻想的な１００万の星たちが彩る（午後６時、カヌチャリゾート、～３１日）▼ちいさなしあわせ冬ギフト（午前１１時、マンゴーカフェ木の葉 豊見城本店、～２０日）▼南国 ＭＣＢＡＴＴＬＥ（午後３時半、桜坂セントラル）▼学芸員と展示を見よう～常設展ギャラリートーク～（午前１０時、那覇市立壺屋焼物博物館）

■習い事

浦添大公園園芸教室「接ぎ木体験」（午後１時半、浦添大公園）

■アート・展覧会

港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（県立博物館・美術館、～１月１５日）▼家田早苗ＯＰＥＮＨＯＵＳＥ第１６回キルト展・進化したミシンパッチワーク（県立博物館・美術館）▼昆布土地闘争から５０年 昆布の闘い 勝利の記録展（不屈館、～１月３０日）▼朝鮮人陶工来琉四〇〇年記念特別展「一六一六年～琉球陶始四〇〇年～」（那覇市立壺屋焼物博物館、～２５日）▼山田武絵画展サムホールの世界（那覇市民ギャラリー）▼うるしとくらす ｖｏｌ．２「ハレの日×うるし」（マンゴーカフェ木の葉 豊見城本店、～２０日）▼「田中紀子型染展」－紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～３０日）▼今村紀子 絵画小品展（パレットくもじ９Ｆ茶房＆酒房毬、～１月２８日）▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼宇土秀一郎 作陶展（ギャラリー・プルミエ、～１９日）▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）▼第９回カメラのモリヤマ写真道場写真展「チャレンジ」、新城征孝沖縄風景画展（那覇市民ギャラリー）▼「なは教育の日」制定１０周年記念 琉球・沖縄学問のすすめ～なは 教育のあけぼの～（那覇市歴史博物館、～２６日）

■沖縄タイムスの催し

第４１期タイムス女性倶楽部第３回講演会【講師＝やましたひでこさん（クラター・コンサルタント）】午後２時、かりゆしアーバンリゾート・ナハ