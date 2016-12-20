　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

オリオンビール「麦職人キッチン」、タイムスビルで開催中です。
拡大する

オリオンビール「麦職人キッチン」、タイムスビルで開催中です。

■催し物

　▼スターダストファンタジア２０１６―２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～３１日）

■アート・展覧会

　▼港川人の時代とその後　琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（県立博物館・美術館、～１月１５日）

　▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～２月５日）

　▼昆布土地闘争から５０年・勝利の記録展（不屈館、～１月３０日）

　▼朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（那覇市立壺屋焼物博物館、～２５日）

　▼田中紀子型染展－紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～３０日）

　▼今村紀子絵画小品展（パレットくもじ９Ｆ茶房＆酒房毬、～１月２８日）

　▼所蔵資料展「土地と移民　シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）

　▼戦争と人間展　ケーテ・コルビッツ　浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）

　▼「なは教育の日」制定１０周年記念～なは　教育のあけぼの～（那覇市歴史博物館、～２６日）

■タイムスのイベント

　▼オリオンビール「麦職人キッチン」（タイムスビル１階エントランス、午後４時～９時・オーダーストップ午後８時半、～２７日）

　▼伊賀「小島憲二陶展」（タイムスギャラリー、午前１０時～午後７時、入場無料、～２５日）