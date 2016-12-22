※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１月１５日）▼昆布土地闘争から５０年・勝利の記録展（午前１０時、不屈館、～１月３０日）▼スターダストファンタジア２０１６―２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～３１日）▼掛軸・縁起画展（午前１１時、ギャラリー・プルミエ、～１月９日）▼ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～１月２９日）

■講演・研修

かもがわ出版刊「女子力で読み解く基地神話」発売記念 三上智恵さん×島洋子さんトークイベント（午後１時、ジュンク堂書店那覇店）

■アート・展覧会

朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（那覇市立壺屋焼物博物館、～２５日）▼かりゆし絵画サークル絵画展（那覇市民ギャラリー、～２５日）（沖縄タイムス社、～２５日）▼田中紀子型染展－紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～３０日）▼今村紀子絵画小品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～１月２８日）▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）▼「なは教育の日」制定１０周年記念～なは 教育のあけぼの～（那覇市歴史博物館、～２６日）▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～２月５日）

■タイムスエントランス

オリオンビール「麦職人キッチン」 午後４時～９時（オーダーストップ午後８時半、～２７日）

■タイムスギャラリー

伊賀「小島憲二陶展」 午前１０時～午後７時 入場無料（～２５日）