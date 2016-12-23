※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

▼ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～１月２９日）

▼スターダストファンタジア２０１６―２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～３１日）

▼昆布土地闘争から５０年・勝利の記録展（不屈館、～１月３０日）

■講演・研修

▼志慶眞文雄先生の仏教連続講座（午後６時、ジュンク堂書店那覇店）

■アート・展覧会

▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（県立博物館・美術館、～１月１５日）

▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～２月５日）

▼掛軸・縁起画展（ギャラリー・プルミエ、～１月９日）

▼朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（那覇市立壺屋焼物博物館、～２５日）、関連催事「担当学芸員による展示解説」（午後２時、同博物館）

▼かりゆし絵画サークル絵画展（那覇市民ギャラリー、あすまで）

▼田中紀子型染展－紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～３０日）

▼今村紀子絵画小品展（パレットくもじ９Ｆ茶房＆酒房毬、～１月２８日）

▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）

▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）

▼「なは教育の日」制定１０周年記念～なは 教育のあけぼの～（那覇市歴史博物館、～２６日）

■タイムスのイベント

▼オリオンビール「麦職人キッチン」（タイムスビル１階エントランス、午後４時～９時・オーダーストップ午後８時半、～２７日）

▼伊賀「小島憲二陶展」（午前１０時～午後７時 入場無料、２５日まで）