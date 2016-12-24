※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

▼ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～１月２９日）

▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１月１５日）

▼昆布土地闘争から５０年 昆布の闘い 勝利の記録展・不屈館企画（午前１０時、不屈館、～１月３０日）

▼第１８回いとまんピースフルイルミネーション・繋げよう平和の輪（午後６時、糸満市観光農園、～１月３日）

▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７・幻想的な１００万の星たちが彩る（午後６時、カヌチャリゾート、～３１日）

▼掛軸・縁起画展（午前１１時、ギャラリー・プルミエ、～１月９日）

■アート・展覧会

▼朝鮮人陶工来琉四〇〇年記念特別展「一六一六年～琉球陶始四〇〇年～」（那覇市立壺屋焼物博物館）

▼かりゆし絵画サークル絵画展（那覇市民ギャラリー）

▼田中紀子型染展－紅型工房 染虫（ニシムイ西森美術、～３０日）

▼今村紀子 絵画小品展（茶房＆酒房 毬・パレットくもじ９Ｆ）、～１月２８日）

▼沖縄公文書館所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）

▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）

▼「なは教育の日」制定１０周年記念 琉球・沖縄学問のすすめ～なは 教育のあけぼの～・那覇市歴史博物館企画展（那覇市歴史博物館、～２６日）

▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～２月５日）

■タイムスのイベント

▼オリオンビール「麦職人キッチン」（タイムスビル１階エントランス、午後４時～９時・オーダーストップ午後８時半、～２７日まで）

▼伊賀「小島憲二陶展」（午前１０時～午後５時半、入場無料、２５日まで）

▼ＺＥＰＨＹＲ ＤＡＮＣＥ ＳＴＵＤＩＯ 第１３回発表会・ＡＤＤＭＩＸ Ｓｔｒｅｅｔ Ｄａｎｃｅ Ｔｅａｍ Ｓｏｌｏ Ｃｏｎｔｅｓｔ ＧＲＡＮＤＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ２０１６（タイムスホール、開演午後１時～終演午後６時、入場料１５００円※席に限りがあります）