※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

▼ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～１月２９日）▼昆布土地闘争から５０年 昆布の闘い 勝利の記録展・不屈館企画（午前１０時、不屈館、～１月３０日）▼第１８回いとまんピースフルイルミネーション・繋げよう平和の輪（午後６時、糸満市観光農園、～１月３日）▼沖縄こどもの国クリスマスファンタジー２０１６（午後４時、沖縄こどもの国、～２８日）▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７・幻想的な１００万の星たちが彩る（午後６時、カヌチャリゾート、～３１日）▼麦職人キッチン（午後４時、沖縄タイムス社、～２７日）▼掛軸・縁起画展（午前１１時、ギャラリー・プルミエ、～１月９日）

■アート・展覧会

▼「田中紀子型染展」－紅型工房 染虫・第４０回ニシムイ西森美術企画展（ニシムイ西森美術、～３０日）▼今村紀子 絵画小品展（茶房＆酒房 毬（パレットくもじ９Ｆ）、～１月２８日）▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展・りゅうぎん紅型デザインコンテスト 歴代大賞受賞作品展示会（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～１月２９日）▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）▼「なは教育の日」制定１０周年記念 琉球・沖縄学問のすすめ～なは 教育のあけぼの～・那覇市歴史博物館企画展（那覇市歴史博物館、きょうまで）