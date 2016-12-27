※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～１月２９日）
▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１月１５日）
▼第１８回いとまんピースフルイルミネーション（午後６時、糸満市観光農園、～１月３日）
▼クリスマスファンタジー２０１６（午後４時、沖縄こどもの国、きょうまで）
▼スターダストファンタジア２０１６―２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～３１日）
▼掛軸・縁起画展（午前１１時、ギャラリー・プルミエ、～１月９日）
■音楽
▼ＣＡＰＣＯＭ ＬＩＶＥ！沖縄公演・カプコンのゲーム音楽がロックバンドとオーケストラで甦る！（午後７時半、コザミュージックタウン音市場）
■アート・展覧会
▼田中紀子型染展－紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～３０日）
▼今村紀子絵画小品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～１月２８日）
▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）
▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展・りゅうぎん紅型デザインコンテスト受賞作品展示会（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～１月２９日）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）
▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～２月５日）