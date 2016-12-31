【沖縄2016～17年末年始情報】初日の出が見られる時刻は？

第１１管区海上保安本部は沖縄県内の２０１７年元旦の初日の出時刻を発表した。最も早いのは南大東島で午前７時。最も遅いのは与那国島で同７時半となっている…