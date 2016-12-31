沖縄県警は３１日深夜から元旦にかけて（一部は３日まで）、初詣の参拝客などで混雑が予想される那覇市の波上宮周辺など県内４カ所で交通規制を実施する。
【沖縄２０１６～１７年末年始情報】波上宮周辺交通規制
【沖縄２０１６～１７年末年始情報】普天満宮周辺交通規制
【沖縄２０１６～１７年末年始情報】成田山福泉寺周辺交通規制
【沖縄２０１６～１７年末年始情報】首里観音堂周辺交通規制
波上宮周辺、普天満宮周辺、成田山福泉寺周辺、首里観音堂周辺の４カ所。
波上宮周辺は３１日午後１１時～１日午前３時の間、県道４７号（波之上通り）の一部と周辺の市道２カ所で車両通行止め。
普天満宮周辺は３１日午後１１時～１日午前５時、普天満宮沿いの市道の一部と普天間交差点の横断歩道橋を通行止め。
成田山福泉寺周辺は３１日午後１１時～１日午前５時、県道１４６号の普天間自動車学校南行き約１５０メートル先から、特養ホーム春華園前の約１５００メートルを中城城跡から国道３２９号向けに一方通行とする。
首里観音堂周辺は１～３日のそれぞれ午前１１時～午後６時、県道５０号の安国寺から首里観音堂の約５５０メートルを首里城公園向けに一方通行にする。