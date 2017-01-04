※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２９日）▼２０１７年浦添市新年祝賀会（午後３時、浦添市民体育館）

■アート・展覧会

港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（県立博物館・美術館、～１５日）▼昆布土地闘争から５０年・勝利の記録展（不屈館、～３０日）▼今村紀子絵画小品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～２８日）▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼「私の一点」写真展（タイムスギャラリー、～９日）▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展・りゅうぎん紅型デザインコンテスト受賞作品展示会（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～２９日）▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～３０日）▼掛軸・縁起画展（午前１１時、ギャラリー・プルミエ、～９日）▼竹久夢二・米倉斉加年二人展（ニシムイ西森美術、～２月２８日）▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（沖縄県立博物館・美術館、～２月５日）