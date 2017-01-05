※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２９日）

■アート・展覧会

港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、沖縄県立博物館・美術館、～１５日）▼昆布土地闘争から５０年 昆布の闘い 勝利の記録展・不屈館企画（午前１０時、不屈館、～３０日）▼掛軸・縁起画展（午前１１時、ギャラリー・プルミエ、～９日）▼壺屋時代の金城次郎展（午前１０時、那覇市立壺屋焼物博物館、～２６日）▼今村紀子 絵画小品展（茶房＆酒房 毬（パレットくもじ９Ｆ）、～２８日）▼沖縄公文書館所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（午前９時、沖縄県公文書館、～５月７日）▼「私の一点」写真展（午前１０時、タイムスギャラリー、～９日）▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展・りゅうぎん紅型デザインコンテスト 歴代大賞受賞作品展示会（午前９時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～２９日）▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（午前９時半、佐喜眞美術館、～３０日）▼竹久夢二・米倉斉加年 二人展・第４１回ニシムイ西森美術企画展（午前１１時、ニシムイ西森美術、～２月２８日）▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（午前９時、沖縄県立博物館・美術館、～２月５日）