※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２９日）
▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、沖縄県立博物館・美術館、～１５日）
▼昆布土地闘争から５０年 昆布の闘い 勝利の記録展・不屈館企画（午前１０時、不屈館、～３０日）
▼掛軸・縁起画展（午前１１時、ギャラリー・プルミエ、～９日）
▼ＢｉｇＭａｒａ’ｓＮｉｇｈｔ ｖｏｌ１３～沖縄編～（午後５時半、ライブハウスアウトプット）
▼第１４回新春野村流合同大演奏会（午後１時、北谷公園屋内運動場（北谷ドーム）
▼チャリティプロボクシング大会ＭＵＧＥＮ 挑 ｖｏｌ．４～沖縄から世界へ～（午後１時、豊見城市民体育館）
▼春の観察会－食べられる野草と試食会（午後１時半、浦添大公園）
■アート・展覧会
▼壺屋時代の金城次郎展（午前１０時、那覇市立壺屋焼物博物館、～２６日）
▼今村紀子 絵画小品展（茶房＆酒房 毬 パレットくもじ９Ｆ、～２８日）
▼沖縄公文書館所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（午前９時、沖縄県公文書館、～５月７日）
▼「私の一点」写真展（午前１０時、タイムスギャラリー、～９日）
▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展・りゅうぎん紅型デザインコンテスト 歴代大賞受賞作品展示会（午前９時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～２９日）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（午前９時半、佐喜眞美術館、～３０日）
▼竹久夢二・米倉斉加年 二人展（午前１１時、ニシムイ西森美術、～２月２８日）
▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（午前９時、沖縄県立博物館・美術館、～２月５日）