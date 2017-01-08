■催し物

トリックアート展
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トリックアート展

▼ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２９日）

▼港川人の時代とその後　琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１５日）

▼昆布土地闘争から５０年　昆布の闘い　勝利の記録展・不屈館企画（午前１０時、不屈館、～３０日）

▼掛軸・縁起画展（午前１１時、ギャラリー・プルミエ、きょうまで）

■演劇・舞台

▼Ｎ・Ｙスチューデント公演ＶＯＬ．１・Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ　ｂｙ　Ｍ’ｓ・Ｂａｌｌｅｔ　Ｓｔｕｄｉｏ（午後４時、パレット市民劇場）

■アート・展覧会

▼今村紀子　絵画小品展（茶房＆酒房　毬（パレットくもじ９Ｆ）、～２８日）

▼「私の一点」写真展（タイムスギャラリー）

▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展・りゅうぎん紅型デザインコンテスト　歴代大賞受賞作品展示会（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～２９日）

▼戦争と人間展　ケーテ・コルビッツ　浜田知明（佐喜眞美術館、～３０日）

▼竹久夢二・米倉斉加年　二人展・第４１回ニシムイ西森美術企画展（ニシムイ西森美術、～２月２８日）

▼チバマサトシ写真展「Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ　湘南」（フォトギャラリーＫＵ‐ＨＡＫＵ、～２９日）

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。