■催し物
▼ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２９日）
▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館、～１５日）
▼昆布土地闘争から５０年 昆布の闘い 勝利の記録展・不屈館企画（午前１０時、不屈館、～３０日）
▼掛軸・縁起画展（午前１１時、ギャラリー・プルミエ、きょうまで）
■演劇・舞台
▼Ｎ・Ｙスチューデント公演ＶＯＬ．１・Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ Ｍ’ｓ・Ｂａｌｌｅｔ Ｓｔｕｄｉｏ（午後４時、パレット市民劇場）
■アート・展覧会
▼今村紀子 絵画小品展（茶房＆酒房 毬（パレットくもじ９Ｆ）、～２８日）
▼「私の一点」写真展（タイムスギャラリー）
▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展・りゅうぎん紅型デザインコンテスト 歴代大賞受賞作品展示会（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～２９日）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～３０日）
▼竹久夢二・米倉斉加年 二人展・第４１回ニシムイ西森美術企画展（ニシムイ西森美術、～２月２８日）
▼チバマサトシ写真展「Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ 湘南」（フォトギャラリーＫＵ‐ＨＡＫＵ、～２９日）
※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。