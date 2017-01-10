※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２９日）

■講演・研修

労働環境課題改善セミナー（南部）・早めに知っておきたい‼無期労働契約への転換（午後１時、県総合福祉センター）

■アート・展覧会

港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（県立博物館・美術館、～１５日）▼昆布土地闘争から５０年・勝利の記録展（不屈館、～３０日）▼壺屋時代の金城次郎展（那覇市立壺屋焼物博物館、～２６日）▼今村紀子絵画小品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～２８日）▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展・りゅうぎん紅型デザインコンテスト大賞受賞作品展示会（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～２９日）▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～３０日）▼竹久夢二・米倉斉加年二人展（ニシムイ西森美術、～２月２８日）▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～２月５日）▼チバマサトシ写真展「Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ 湘南」（フォトギャラリーＫＵ‐ＨＡＫＵ、～２９日）