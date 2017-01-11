※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２９日）
▼遺跡からわかる沖縄～サキタリ洞遺跡現地説明会～・（午前９時５０分、ガンガラーの谷内・サキタリ洞遺跡）
▼昆布土地闘争から５０年・勝利の記録展（不屈館、～３０日）
■講演・研修
▼労働環境課題改善セミナー・事業主が知るべき労使のための労働法（午後１時半、沖縄市社会福祉センター・男女共同参画センター）
■アート・展覧会
▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（県立博物館・美術館、～１５日）
▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～２月５日）
▼壺屋時代の金城次郎展（那覇市立壺屋焼物博物館、～２６日）
▼今村紀子絵画小品展（パレットくもじ９Ｆ茶房＆酒房毬、～２８日）
▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）
▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～２９日）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～３０日）
▼竹久夢二・米倉斉加年二人展（ニシムイ西森美術、～２月２８日）
▼チバマサトシ写真展「Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ 湘南」（フォトギャラリーＫＵ‐ＨＡＫＵ、～２９日）
■タイムスのイベント
▼ＢＭＷ特別展示会（タイムスビル１階エントランス、午前９時～午後６時、～１３日）
▼第７回沖縄タイムス友の会文化展（タイムスギャラリー、午前１０時～午後６時、入場無料、１２日まで）