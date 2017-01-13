※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２９日）
▼おきなわゆめみらいフェスタ２０１７・沖縄子どもの未来県民会議（午後１時、イオンモール沖縄ライカム）
▼昆布土地闘争から５０年・勝利の記録展（不屈館、～３０日）
■こども
▼ミュージカル「君とつなげる虹色」・浦添ゆいゆいキッズシアター感謝公演（午後６時、浦添市てだこホール）
■演劇・舞台
▼新春琉舞名人選「初春を寿ぐ」（午後２時、国立劇場おきなわ）
▼劇団たんぽぽ創立７０周年記念公演「いのちのまつり」（午後７時、パレット市民劇場）
■講演・研修
▼講演「なぜ生きる」を学ぶ（午前１０時、県男女共同参画センターてぃるる）
▼歴史プレミアムトーク「やっぱり戦国時代が面白い！」（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）
■アート・展覧会
▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（県立博物館・美術館、あすまで）
▼漆の展覧会「きらめきで飾る 螺鈿の美をあつめて」（浦添市美術館、～２月１９日）
▼壺屋時代の金城次郎展（那覇市立壺屋焼物博物館、～２６日）
▼金城幸彦第４回写真展「南城市 早朝の景」（沖縄メディカル病院、～３１日）
▼今村紀子絵画小品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～２８日）
▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）
▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展・りゅうぎん紅型デザインコンテスト受賞作品展示会（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～２９日）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～３０日）
▼竹久夢二・米倉斉加年二人展（ニシムイ西森美術、～２月２８日）
▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～２月５日）
▼チバマサトシ写真展「Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ 湘南」（フォトギャラリーＫＵ‐ＨＡＫＵ、～２９日）
■タイムスのイベント
▼第２７回沖縄芸能協会新春公演「古典音楽の魅力～節情思入（ふしなさきうむいいり）～」（タイムスホール、午後５時開演、入場料２５００円）
▼第３４回全沖縄つばき展（那覇市緑化センター、午前１０時～午後６時、入場無料、１５日まで）
▼ＫＢＣ学園杯第６５回全沖縄高等学校冬季バレーボール選手権大会（うるま市具志川総合体育館ほか、午前９時半、～１６日）