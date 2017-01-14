※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２９日）
▼港川人の時代とその後 琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館）
▼カメラ片手にまちま～い「旧正準備のマチグヮーま～い」（午前１０時半、那覇市内）
▼昆布土地闘争から５０年 昆布の闘い 勝利の記録展・不屈館企画（午前１０時、不屈館、～３０日）
▼名護の特産品フェア ＩＮ イオン那覇ショッピングセンター（午前１０時、イオン那覇ショッピングセンター）
■こども
▼“かみしばいや～”さどやんのおはなし会～絵本と紙芝居の楽しいひととき～（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）
■演劇・舞台
▼琉球舞踊公演 新春琉舞名人選「初春を寿ぐ」（午後２時、国立劇場おきなわ）
■講演・研修
▼「沖縄の言語と文化」連続講座（午後２時、那覇市首里公民館）
■アート・展覧会
▼チバマサトシ写真展「Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ 湘南」（フォトギャラリーＫＵ‐ＨＡＫＵ、～２９日）
▼漆の展覧会「きらめきで飾る 螺鈿の美をあつめて」（浦添市美術館、～２月１９日）
▼壺屋時代の金城次郎展（那覇市立壺屋焼物博物館、～２６日）
▼今村紀子 絵画小品展（茶房＆酒房 毬・パレットくもじ９Ｆ、～２８日）
▼沖縄公文書館所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）
▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展・りゅうぎん紅型デザインコンテスト 歴代大賞受賞作品展示会（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～２９日）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～３０日）
▼竹久夢二・米倉斉加年 二人展（ニシムイ西森美術、～２月２８日）
▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～２月５日）
■タイムスのイベント
▼第３４回全沖縄つばき展（午前１０時～午後６時、那覇市緑化センター、入場無料、１５日まで）
▼ＫＢＣ学園杯第６５回全沖縄高等学校冬季バレーボール選手権大会 午前１０時～、うるま市具志川総合体育館ほか、１６日まで）
▼第２７回宮古島１００ｋｍワイドーマラソン大会（午前５時スタート、宮古島市）
▼第４７回新春囲碁最強戦２次予選（午前１０時、浦添囲碁会館ほか）