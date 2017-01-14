※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

「ふしぎの迷宮！トリックアート展」豊見城市の沖縄アウトレットモールあしびなーで開催中です。
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「ふしぎの迷宮！トリックアート展」豊見城市の沖縄アウトレットモールあしびなーで開催中です。

■催し物

　▼ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２９日）

　▼港川人の時代とその後　琉球弧をめぐる人類史の起源と展開（午前９時、県立博物館・美術館）

　▼カメラ片手にまちま～い「旧正準備のマチグヮーま～い」（午前１０時半、那覇市内）

　▼昆布土地闘争から５０年　昆布の闘い　勝利の記録展・不屈館企画（午前１０時、不屈館、～３０日）

　▼名護の特産品フェア　ＩＮ　イオン那覇ショッピングセンター（午前１０時、イオン那覇ショッピングセンター）

■こども

▼“かみしばいや～”さどやんのおはなし会～絵本と紙芝居の楽しいひととき～（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）

■演劇・舞台

　▼琉球舞踊公演　新春琉舞名人選「初春を寿ぐ」（午後２時、国立劇場おきなわ）

■講演・研修

　▼「沖縄の言語と文化」連続講座（午後２時、那覇市首里公民館）

■アート・展覧会

　▼チバマサトシ写真展「Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ　湘南」（フォトギャラリーＫＵ‐ＨＡＫＵ、～２９日）

　▼漆の展覧会「きらめきで飾る　螺鈿の美をあつめて」（浦添市美術館、～２月１９日）

　▼壺屋時代の金城次郎展（那覇市立壺屋焼物博物館、～２６日）

　▼今村紀子　絵画小品展（茶房＆酒房　毬・パレットくもじ９Ｆ、～２８日）

　▼沖縄公文書館所蔵資料展「土地と移民　シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）

　▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展・りゅうぎん紅型デザインコンテスト　歴代大賞受賞作品展示会（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～２９日）

　▼戦争と人間展　ケーテ・コルビッツ　浜田知明（佐喜眞美術館、～３０日）

　▼竹久夢二・米倉斉加年　二人展（ニシムイ西森美術、～２月２８日）

　▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～２月５日）

■タイムスのイベント

　▼第３４回全沖縄つばき展（午前１０時～午後６時、那覇市緑化センター、入場無料、１５日まで）

　▼ＫＢＣ学園杯第６５回全沖縄高等学校冬季バレーボール選手権大会　午前１０時～、うるま市具志川総合体育館ほか、１６日まで）

　▼第２７回宮古島１００ｋｍワイドーマラソン大会（午前５時スタート、宮古島市）

　▼第４７回新春囲碁最強戦２次予選（午前１０時、浦添囲碁会館ほか）