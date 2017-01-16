※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

拡大する

■催し物

▼ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２９日）

■講演・研修

▼食の定番化セミナー（午前９時半、糸満工業団地会館）

■アート・展覧会

▼チバマサトシ写真展「Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ　湘南」（フォトギャラリーＫＵ‐ＨＡＫＵ、～２９日）▼漆の展覧会「きらめきで飾る　螺鈿の美をあつめて」（浦添市美術館、～２月１９日）▼壺屋時代の金城次郎展（那覇市立壺屋焼物博物館、～２６日）▼金城幸彦第４回写真展「南城市　早朝の景」（沖縄メディカル病院、～３１日）▼写真展「前略　南（ぱい）ぬシマジマ」（浮島ガーデン、～２８日）▼今村紀子　絵画小品展（茶房＆酒房　毬（パレットくもじ９Ｆ）、～２８日）▼沖縄公文書館所蔵資料展「土地と移民　シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展・りゅうぎん紅型デザインコンテスト　歴代大賞受賞作品展示会（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～２９日）▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～２月５日）