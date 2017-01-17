※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２９日）

■講演・研修

労働環境課題改善セミナー（北部）・子育て非正規社員が活躍できる雇用維持（午後１時半、名護市産業支援センター）

▼食の定番化セミナー（午前９時半、糸満工業団地会館）

■アート・展覧会

昆布土地闘争から５０年・勝利の記録展（不屈館、～３０日）▼チバマサトシ写真展「Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ 湘南」（フォトギャラリーＫＵ‐ＨＡＫＵ、～２９日）▼漆の展覧会「きらめきで飾る 螺鈿の美をあつめて」（浦添市美術館、～２月１９日）▼壺屋時代の金城次郎展（那覇市立壺屋焼物博物館、～２６日）▼金城幸彦第４回写真展「南城市 早朝の景」（沖縄メディカル病院、～３１日）▼写真展「前略 南（ぱい）ぬシマジマ」（浮島ガーデン、～２８日）▼大城徳男紅型展（青砂工芸館、～２９日）▼那覇市収蔵品展（那覇市民ギャラリー、～２２日）▼今村紀子絵画小品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～２８日）▼生涯学習サークル「四季の会」第１９回写真展（那覇市民ギャラリー、～２２日）▼写真展「みるく世がゅら」（浦添市中央公民館、～２月１日）▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展・りゅうぎん紅型デザインコンテスト受賞作品展示会（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～２９日）▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～３０日）▼竹久夢二・米倉斉加年二人展（ニシムイ西森美術、～２月２８日）▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～２月５日）