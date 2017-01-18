※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２９日）▼元気なうつくしまふくしま「福島の物産と観光展」・福島の食と工芸ずらり（午前１０時、デパートリウボウ、～２３日）

■講演・研修

労働環境課題改善セミナー（南部）・事業主なら知っておきたい多様な人材の活用法（午後１時半、西原町役場 西原町教育委員会中央公民館）▼食の定番化セミナー（午前９時半、糸満工業団地会館、きょうまで）▼第６回親子で安心♪パパ・ママ就活セミナー「応募書類＆面接のコツ」（午前１０時、官公労共済会館）▼「大人の発達障がい」の理解と支援～ちがいを認め、つながり合って生きていく～（午後７時、なは女性センター）

■アート・展覧会

昆布土地闘争から５０年・勝利の記録展（不屈館、～３０日）▼チバマサトシ写真展「Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ 湘南」（フォトギャラリーＫＵ‐ＨＡＫＵ、～２９日）▼漆の展覧会「きらめきで飾る 螺鈿の美をあつめて」（浦添市美術館、～２月１９日）▼壺屋時代の金城次郎展（那覇市立壺屋焼物博物館、～２６日）▼金城幸彦第４回写真展「南城市 早朝の景」（沖縄メディカル病院、～３１日）▼写真展「前略 南（ぱい）ぬシマジマ」（浮島ガーデン、～２８日）▼大城徳男 紅型展（青砂工芸館、～２９日）▼那覇市収蔵品展（那覇市民ギャラリー、～２２日）▼今村紀子絵画小品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～２８日）▼生涯学習サークル「四季の会」第１９回写真展（那覇市民ギャラリー、～２２日）▼写真展「みるく世がゅら」（浦添市中央公民館、～２月１日）▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展・りゅうぎん紅型デザインコンテスト受賞作品展示会（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～２９日）▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～３０日）▼竹久夢二・米倉斉加年二人展（ニシムイ西森美術、～２月２８日）▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～２月５日）