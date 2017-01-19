※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２９日）
▼元気なうつくしまふくしま「福島の物産と観光展」・福島の食と工芸ずらり（午前１０時、デパートリウボウ、～２３日）
▼昆布土地闘争から５０年・勝利の記録展（不屈館、～３０日）
■アート・展覧会
▼チバマサトシ写真展「Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ 湘南」（フォトギャラリーＫＵ‐ＨＡＫＵ、～２９日）
▼漆の展覧会「きらめきで飾る 螺鈿の美をあつめて」（浦添市美術館、～２月１９日）
▼壺屋時代の金城次郎展（那覇市立壺屋焼物博物館、～２６日）
▼金城幸彦第４回写真展「南城市 早朝の景」（沖縄メディカル病院、～３１日）
▼写真展「前略 南（ぱい）ぬシマジマ」（浮島ガーデン、～２８日）
▼大城徳男紅型展（青砂工芸館、～２９日）
▼那覇市収蔵品展（那覇市民ギャラリー、～２２日）
▼今村紀子絵画小品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～２８日）
▼生涯学習サークル「四季の会」第１９回写真展（那覇市民ギャラリー、～２２日）
▼写真展「みるく世がゅら」（浦添市中央公民館、～２月１日）
▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）
▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展・りゅうぎん紅型デザインコンテスト受賞作品展示会（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～２９日）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～３０日）
▼竹久夢二・米倉斉加年二人展（ニシムイ西森美術、～２月２８日）
▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～２月５日）
■タイムスのイベント
▼沖縄タイムス社ふるさと元気応援企画「いめんしょり伊江島んかい観光・物産と芸能フェア」（タイムスビル、午前１１時～午後７時、～２２日）