　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

あす開幕する「いめんしょり伊江島んかい観光・物産と芸能フェア」に向けて、タイムスビルでは準備中です。
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あす開幕する「いめんしょり伊江島んかい観光・物産と芸能フェア」に向けて、タイムスビルでは準備中です。

■催し物

　▼ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２９日）

　▼元気なうつくしまふくしま「福島の物産と観光展」・福島の食と工芸ずらり（午前１０時、デパートリウボウ、～２３日）

　▼昆布土地闘争から５０年・勝利の記録展（不屈館、～３０日）

■アート・展覧会

　▼チバマサトシ写真展「Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ　湘南」（フォトギャラリーＫＵ‐ＨＡＫＵ、～２９日）

　▼漆の展覧会「きらめきで飾る　螺鈿の美をあつめて」（浦添市美術館、～２月１９日）

　▼壺屋時代の金城次郎展（那覇市立壺屋焼物博物館、～２６日）

　▼金城幸彦第４回写真展「南城市　早朝の景」（沖縄メディカル病院、～３１日）

　▼写真展「前略　南（ぱい）ぬシマジマ」（浮島ガーデン、～２８日）

　▼大城徳男紅型展（青砂工芸館、～２９日）

　▼那覇市収蔵品展（那覇市民ギャラリー、～２２日）

　▼今村紀子絵画小品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～２８日）

　▼生涯学習サークル「四季の会」第１９回写真展（那覇市民ギャラリー、～２２日）

　▼写真展「みるく世がゅら」（浦添市中央公民館、～２月１日）

　▼所蔵資料展「土地と移民　シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）

　▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展・りゅうぎん紅型デザインコンテスト受賞作品展示会（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～２９日）

　▼戦争と人間展　ケーテ・コルビッツ　浜田知明（佐喜眞美術館、～３０日）

　▼竹久夢二・米倉斉加年二人展（ニシムイ西森美術、～２月２８日）

　▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～２月５日）

■タイムスのイベント

　▼沖縄タイムス社ふるさと元気応援企画「いめんしょり伊江島んかい観光・物産と芸能フェア」（タイムスビル、午前１１時～午後７時、～２２日）