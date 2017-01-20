※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２９日）▼元気なうつくしまふくしま「福島の物産と観光展」・福島の食と工芸ずらり（午前１０時、デパートリウボウ、～２３日）

■音楽

第２５回あけもどろ総合文化祭２０１７プレイベントコンサート おきなわのメロディー（午後３時、パレット市民劇場）

■講演・研修

第１回気象サイエンスカフェ ｉｎ 那覇・台風研究の最前線～台風とのうまい”お付き合いのコツ”伝授します～（午後２時半、県立博物館・美術館）

■アート・展覧会

昆布土地闘争から５０年・勝利の記録展（午前１０時、不屈館、～３０日）▼チバマサトシ写真展「Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ 湘南」（フォトギャラリーＫＵ‐ＨＡＫＵ、～２９日）▼漆の展覧会「きらめきで飾る 螺鈿の美をあつめて」（浦添市美術館、～２月１９日）▼壺屋時代の金城次郎展（那覇市立壺屋焼物博物館、～２６日）▼金城幸彦第４回写真展「南城市 早朝の景」（沖縄メディカル病院、～３１日）▼写真展「前略 南（ぱい）ぬシマジマ」（浮島ガーデン、～２８日）▼大城徳男紅型展（青砂工芸館、～２９日）▼那覇市収蔵品展・（那覇市民ギャラリー、あすまで）▼今村紀子絵画小品展（茶房＆酒房毬・パレットくもじ９Ｆ、～２８日）▼生涯学習サークル「四季の会」第１９回写真展（那覇市民ギャラリー、～２２日）▼写真展「みるく世がゅら」（浦添市中央公民館、～２月１日）▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展・りゅうぎん紅型デザインコンテスト受賞作品展示会（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～２９日）▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～３０日）▼竹久夢二・米倉斉加年二人展（ニシムイ西森美術、～２月２８日）▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～２月５日）

■タイムスエントランス

沖縄タイムス社ふるさと元気応援企画「いめんしょり伊江島んかい観光・物産と芸能フェア」 午前１０時～午後７時（あすまで）

■タイムスホール

伊江島の村踊 【昼の部】午後２～４時、【夜の部】午後５～７時 料金１５００円（全席自由）

■タイムスギャラリー

伊江村出身画家絵画展、映画上映「消えたタッチューとチカラタンナーパ」、村紹介コーナー、歴代マラソン・ゆり祭りポスター展示、アダン葉帽子展示 午前１０時～午後７時（あすまで）

