※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

本部町・八重岳のヒカンザクラ
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本部町・八重岳のヒカンザクラ

■催し物

　▼ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２９日）

■講演・研修

　▼確定拠出年金を知るセミナー～老後に向けた資産形成（午後６時半、沖縄産業支援センター）

■祭り

　▼第３９回もとぶ八重岳桜まつり（八重岳、～２月５日）

■アート・展覧会

　▼チバマサトシ写真展「Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ　湘南」（フォトギャラリーＫＵ‐ＨＡＫＵ、～２９日）

　▼漆の展覧会「きらめきで飾る　螺鈿の美をあつめて」（浦添市美術館、～２月１９日）

　▼壺屋時代の金城次郎展（那覇市立壺屋焼物博物館、～２６日）

　▼金城幸彦第４回写真展「南城市　早朝の景」（沖縄メディカル病院、～３１日）

　▼写真展「前略　南（ぱい）ぬシマジマ」（浮島ガーデン、～２８日）

　▼大城徳男　紅型展（青砂工芸館、～２９日）

　▼今村紀子　絵画小品展（茶房＆酒房　毬（パレットくもじ９Ｆ）、～２８日）

　▼写真展「みるく世がゅら」（浦添市中央公民館、～２月１日）

　▼沖縄公文書館所蔵資料展「土地と移民　シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）

　▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展・りゅうぎん紅型デザインコンテスト　歴代大賞受賞作品展示会（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～２９日）

　▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～２月５日）