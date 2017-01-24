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那覇市立壺屋焼物博物館で開催中の「壺屋時代の金城次郎展」から
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那覇市立壺屋焼物博物館で開催中の「壺屋時代の金城次郎展」から

■催し物

　▼ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２９日）

　▼昆布土地闘争から５０年・勝利の記録展（午前１０時、不屈館、～３０日）

■演劇・舞台

　▼Ｓｈｉｐ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｒｙｕｋｙｕ　「ＥＩＳＡＲ‐ＳＰＩＬＩＴ　ＲＥＱＵＩＯＳ・王朝伝」（午後８時、パレット市民劇場、～２９日）

■祭り

　▼第３９回もとぶ八重岳桜まつり（八重岳、～２月５日）

■アート・展覧会

　▼チバマサトシ写真展「Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ　湘南」（フォトギャラリーＫＵ‐ＨＡＫＵ、～２９日）

　▼漆の展覧会「きらめきで飾る　螺鈿の美をあつめて」（浦添市美術館、～２月１９日）

　▼壺屋時代の金城次郎展（午前１０時、那覇市立壺屋焼物博物館、２６日まで）

　▼金城幸彦第４回写真展「南城市　早朝の景」（沖縄メディカル病院、～３１日）

　▼写真展「前略　南（ぱい）ぬシマジマ」（浮島ガーデン、～２８日）

　▼大城徳男紅型展（青砂工芸館、～２９日）

　▼今村紀子絵画小品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～２８日）

　▼写真展「みるく世がゅら」（浦添市中央公民館、～２月１日）

　▼所蔵資料展「土地と移民　シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）

　▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展・りゅうぎん紅型デザインコンテスト受賞作品展示会（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～２９日）

　▼戦争と人間展　ケーテ・コルビッツ　浜田知明（佐喜眞美術館、～３０日）

　▼竹久夢二・米倉斉加年二人展（ニシムイ西森美術、～２月２８日）

　▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～２月５日）

■タイムスのイベント

　▼トヨタ新型Ｖｉｔｚハイブリッド、Ｃ―ＨＲ展示会（午前１０時～午後６時半、タイムスビル１階エントランス、２６日まで）