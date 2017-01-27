※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
ふしぎの迷宮！トリックアート展あしびなーの巻・沖縄にトリックアートが大集合！（午前１１時、沖縄アウトレットモールあしびなー、あすまで）
■演劇・舞台
Ｓｈｉｐ ｏｆ ｔｈｅ Ｒｙｕｋｙｕ 「ＥＩＳＡＲ‐ＳＰＩＬＩＴ ＲＥＱＵＩＯＳ・王朝伝」（午後１時・午後４時、パレット市民劇場、あすまで）▼麿赤兒＆大駱駝艦 ＣＲＡＺＹ ＣＡＭＥＬ・第１回中城演劇フェスティバル 招聘作品（午後６時、中城城跡、あすまで）
■祭り
第５５回名護さくら祭り（名護中央公園、あすまで）▼第３９回もとぶ八重岳桜まつり（八重岳、～２月５日）▼第１０回今帰仁グスク桜まつり（今帰仁城跡、～２月１２日）
■アート・展覧会
昆布土地闘争から５０年・勝利の記録展（午前１０時、不屈館、～３０日）▼チバマサトシ写真展「Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ 湘南」（フォトギャラリーＫＵ‐ＨＡＫＵ、あすまで）▼漆の展覧会「きらめきで飾る 螺鈿の美をあつめて」（浦添市美術館、～２月１９日）▼金城幸彦第４回写真展「南城市 早朝の景」（沖縄メディカル病院、～３１日）▼写真展「前略 南（ぱい）ぬシマジマ」（浮島ガーデン、きょうまで）▼大城徳男紅型展（青砂工芸館、あすまで）▼今村紀子絵画小品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、きょうまで）▼写真展「みるく世がゅら」（浦添市中央公民館、～２月１日）▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼糸数喜代子個展、ドールシンフォニー２０１７ｉｎ沖縄（那覇市民ギャラリー、あすまで）▼紅型新収蔵品と紅型デザイン展・りゅうぎん紅型デザインコンテスト受賞作品展示会（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、あすまで）▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～３０日）▼竹久夢二・米倉斉加年二人展（ニシムイ西森美術、～２月２８日）▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～２月５日）