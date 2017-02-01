※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

ひまわりＩＮ北中城
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ひまわりＩＮ北中城

■催し物

　▼カヌチャ花庭（ハナナ）フェスタ２０１７（カヌチャリゾート、～３月３１日）

　▼第９回ひまわりＩＮ北中城（しおさい公苑、～５日）

■祭り

　▼第３９回もとぶ八重岳桜まつり（八重岳、～５日）

　▼第１０回今帰仁グスク桜まつり（今帰仁城跡、～１２日）

　▼海洋博公園第１２回美ら海花まつり（海洋博公園、～２６日）

■スポーツ

　▼プロ野球キャンプ（県内各地）

■アート・展覧会

　▼漆の展覧会「きらめきで飾る螺鈿の美をあつめて」（浦添市美術館、～１９日）

　▼春の押し花展「小路の花」（パレットくもじ９Ｆ茶房＆酒房毬、～３月４日）

　▼琉球・沖縄の地図展（県立博物館・美術館、～４月１６日）

　▼所蔵資料展「土地と移民　シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）

　▼第５７回そめおり展　卒業作品展・沖縄県立首里高校染織デザイン科（那覇市民ギャラリー、～５日）

　▼ハチウクシー　染織七人展（染織工房バナナネシア、～５日）

　▼竹久夢二・米倉斉加年二人展（ニシムイ西森美術、～２８日）

　▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～５日）