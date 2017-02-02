※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼カヌチャ花庭（ハナナ）フェスタ２０１７（カヌチャリゾート、～３月３１日）
■スポーツ
▼プロ野球キャンプ（県内各地）
■講演・研修
▼岩波書店刊「真実 私は捏造記者ではない」著者・植村隆さんトークイベント（午後６時、ジュンク堂書店那覇店）
■祭り
▼第３９回もとぶ八重岳桜まつり（八重岳、～５日）
▼第１０回今帰仁グスク桜まつり（今帰仁城跡、～１２日）
▼海洋博公園第１２回美ら海花まつり（海洋博公園、～２６日）
■アート・展覧会
▼漆の展覧会「きらめきで飾る 螺鈿の美をあつめて」（浦添市美術館、～１９日）
▼春の押し花展「小路の花」（茶房＆酒房毬（パレットくもじ９Ｆ）、～３月４日）
▼琉球・沖縄の地図展（県立博物館・美術館、～４月１６日）
▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）
▼第５７回そめおり展 首里高校染織デザイン科卒業作品展（那覇市民ギャラリー、～５日）
▼ハチウクシー染織七人展（染織工房バナナネシア、～５日）
▼竹久夢二・米倉斉加年二人展（ニシムイ西森美術、～２８日）
▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～５日）