※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

プロ野球キャンプが始まりました。
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プロ野球キャンプが始まりました。

■催し物

　▼カヌチャ花庭（ハナナ）フェスタ２０１７（カヌチャリゾート、～３月３１日）

■スポーツ

　▼プロ野球キャンプ（県内各地）

■講演・研修

　▼岩波書店刊「真実　私は捏造記者ではない」著者・植村隆さんトークイベント（午後６時、ジュンク堂書店那覇店）

■祭り

　▼第３９回もとぶ八重岳桜まつり（八重岳、～５日）

　▼第１０回今帰仁グスク桜まつり（今帰仁城跡、～１２日）

　▼海洋博公園第１２回美ら海花まつり（海洋博公園、～２６日）

■アート・展覧会

　▼漆の展覧会「きらめきで飾る　螺鈿の美をあつめて」（浦添市美術館、～１９日）

　▼春の押し花展「小路の花」（茶房＆酒房毬（パレットくもじ９Ｆ）、～３月４日）

　▼琉球・沖縄の地図展（県立博物館・美術館、～４月１６日）

　▼所蔵資料展「土地と移民　シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）

　▼第５７回そめおり展　首里高校染織デザイン科卒業作品展（那覇市民ギャラリー、～５日）

　▼ハチウクシー染織七人展（染織工房バナナネシア、～５日）

　▼竹久夢二・米倉斉加年二人展（ニシムイ西森美術、～２８日）

　▼夢の美術館～めぐりあう名画たち～・福岡市美術館・北九州美術館収蔵名品展（県立博物館・美術館、～５日）