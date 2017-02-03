第６９回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の写真部門の審査が１日に行われ、準会員賞に中山良哲さん、真栄田義和さん、沖展賞に儀間生子さんが選ばれた。中山さん、真栄田さんは会員に推挙された。

写真部門の応募は一般１８０人（３１８点）、準会員９人（９点）。入賞・入選は次の通り（敬称略）

【写真部門】

▽準会員賞 中山良哲（那覇市）真栄田義和（南風原町）

▽沖展賞 儀間生子（那覇市）

▽奨励賞 花城雅孝（那覇市）中村秀雄（糸満市）亀島重男（沖縄市）

▽浦添市長賞 國吉健郎（与那原町）

▽うるま市長賞 喜名朝駿（那覇市）

▽沖縄教育出版賞 比嘉尚哉（南風原町）

▽入選

安里涼子、小椋力、我喜屋功、具志堅明美、小出由美、新城朝、高田和泰、栃澤滿郎、富村盛信・２点、仲程梨枝子、長谷川明宏、みやら文、山内弘子、山里邦子、与那城純子（以上那覇市）親富祖勝枝、国吉弘美、島袋進、島袋陽子、仲間智常・２点、比嘉佐智子、比嘉良正、福村安政、山田義憲（以上浦添市）富永由香（糸満市）新垣允啓・２点、岩城禮子、喜屋武敬子、砂川悦子・２点（以上豊見城市）金城文子、瑞慶覧勲、玉城輝次、知念かねみ、花城一雄、松門重雄、嶺井エリ（以上南城市）天久ゆういち、新城直美、大川盛安、潮平寛大、島袋メリ子、正木スエ子、正木虎夫、宮義洋史（以上宜野湾市）伊佐英夫、石垣末子・２点、稲福晃・２点、内間秀太郎・２点、亀島重男、喜友名寛、幸喜あかり、米須末子、永山直樹・２点、諸見里安吉（以上沖縄市）島袋亮、宮城隆一、山田恵美子（以上うるま市）新田みゆき、知念和範・２点（以上名護市）大城敏雄、添石艶子、牧志盛吉、森江直子（以上与那原町）真栄城浩・２点、村田勲（以上北谷町）我喜屋明正、金城光男・２点、西原けんじ、西平守光（以上西原町）城間由美子（八重瀬町）宮城米子・２点（中城村）当真嗣和、長堂哲（以上読谷村）